"مدرب الفتح شكك في قراره!".. حكم مباراة الهلال يقود قمة خليجية كبرى خلال 24 ساعة

الحكم قاد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي..

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يستعد الحكم اليوناني أناستاسيوس سيديروس، الذي أدار مباراة الهلال والفتح، في الجولة 29 من دوري روشن السعودي، لمواجهة خليجية كبرى، خلال 24 ساعة.

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اليوناني أناستاسيوس شهد فوز الهلال على ضيفه الفتح بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب المملكة أرينا، ليصل الهلال إلى النقطة رقم 80، ويواصل كتابة التاريخ في دوري روشن السعودي.

وعقب المباراة، قال مدرب الفتح، سلافن بيليتش، إن الحكم اليوناني سيديروس احتسب ركلة جزاء عليها بعض التساؤلات، ولا يمكن إصدار حكم واضح باعتباره ركلة جزائية أم لا.

واحتسب الحكم اليوناني ركلة جزاء لصالح الهلال، سجل منها روبن نيفيز الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 74، بداعي ارتكاب خطأ ضد اللاعب محمد القحطاني.

ويشد الحكم اليوناني الرحال إلى الكويت، حيث يقود مباراة القمة بين الكويت والقادسية، المقرر إقامتها على ملعب جابر الأحمد الدولي، مساء الغد، في قمة الجولة الرابعة من مجموعة البطولة، من الدوري الكويتي.

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ويتصدر الكويت جدول مجموعة البطولة، برصيد 50 نقطة، بعد خوض 3 جولات في المجموعة، ليبتعد بفارق 3 نقاط عن العربي الوصيف، بينما يأتي القادسية في المركز الثالث برصيد 46 نقطة.

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