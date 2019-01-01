مدرب العراق يطالب حُكام خليجي 24 بتقليل استخدام تقنية الفيديو

ليس ضد استخدام هذه التقنية الا أنها تفسد نكهة المباراة حسب وجهة نظره.

دعا ستريشكو كاتانيتش مدرب المنتخب العراقي، الحكام في منافسات خليجي 24 المقامة حاليًا في قطر لضرورة تقليل استخدام تقنية (الفار) في المرحلة القادمة من بطولة كأس الخليج العربي، مشيراً إلي أنه ليس ضد استخدام هذه التقنية الا أنها تفسد نكهة المباراة حسب وجهة نظره.

وضرب المنتخب العراقي متصدر المجموعة الأولى موعدًا ناريًا أمام المنتخب البحريني وصيف المجموعة الثانية في نصف نهائي البطولة والذي يُقام غدًا الخميس.

وقال مدرب المنتخب العراقي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء قبل مواجهة المنتخب البحريني غداً في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي، إن المباراة المقبلة ستكون صعبة وسيري جاهزية لاعبي المنتخب العراقي لمباراة الغد لتقديم أفضل ما لديهم في هذا اللقاء.

ونوه كاتانيتش إلي أنه راض عن أداء لاعبي المنتخب في البطولة مطالباً الفريق بتقديم أقصي ما لديهم، مشيراً لغياب العديد من اللاعبين من المنتخب ولديهم نقص في المحترفين، داعياً لتجاهل الاستماع لرضا الإعلام والجماهير عن أداء الفريق والتركيز فقط في العمل.

وأبدي مدرب المنتخب العراقي عدم رضاه عن دور تقنية الفيديو (الفار) في بطولة كأس الخليج العربي، ودعا الحكام لتقليل استخدام هذه التقنية والاعتماد علي أنفسهم وقال: "يكون أن تكون القرارات من الحكام ويجب عليهم الاعتماد علي أنفسهم بصورة أكبر... لست ضد تقنية الفار ولكن الاعتماد عليها يفسد اللعب في الملعب وعلي الحكام الاعتماد علي أنفسهم المباريات".

وحول مباراة الغد أمام البحرين قال مدرب المنتخب العراقي: اعتقد انها مهمة بالنسبة للجميع وبالنسبة لي كمدرب كل المباريات صعبة ولا توجد مباراة سهلة ونحن نحاول الا ندخر وسعاً لتقديم مستويات جيدة في المباراة. وفي حال وصلت المباراة لركلات الترجيح قال المدرب إنه حدد قائمة باللاعبين لذلك ويعرف اللاعبين ذلك وأضاف: ما يهمنا هو حسم المباراة في الوقت الأصلي.