مدرب البحرين يرد على وصف فريقه بالدفاعي قبل مواجهة العراق

نركز حالياً علي أنفسنا ونستعد لمباراة ممتازة ورائعة وسعداء بأنفسنا

قال هيليو سوزا مدرب منتخب البحرين، إن الفريق يعمل علي تقديم كل ما لديه لتحقيق الفوز علي المنتخب العراقي في نصف نهائي كأس الخليج العربي التي ستقام بملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل غداً الخميس في الخامسة مساءً.

وقال مدرب منتخب البحرين في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، سعداء بما حققناه في البطولة ونركز حالياً علي أنفسنا ونستعد لمباراة ممتازة ورائعة وسعداء بأنفسنا وما حققناه وبمنح لحظات مميزة لمشجعينا والجمهور الذي يحضر في الملعب.

وأوضح مدرب المنتخب البحريني إن استعدادهم لمباراة نصف نهائي خليجي ٢٤ مثل كل مباراة وسنلعب ضد فريق ممتاز ورأيتم بأعينكم ما يمكن أن نحققه ونحن هنا لتقديم أفضل ما لدينا وبأفضل الظروف للفوز في هذه المباراة.

ونوه المدرب سوزا إلي أنهم يتطلعون للفوز في هذه المباراة خاصة وإن فرص الفوز موجودة للطرفين ولاعبينا لديهم إرادة قوية وصلبة وجودة.

وقال المدرب إن المنتخب في الفترة الماضية أعتمد طريقة دفاع مختلفة عن السابق، وأضاف: لم نعد ندافع لمجرد الدفاع وأحيانا الفرق يكون لديها أداء عالي بشكل أكثر مما نتوقع، والمفهوم مختلف في الدفاع وهذا ما نعتمده ونحن الان نعتبر من أفضل 4 فرق من هذه البطولة والأقوى، ووصلنا لنصف النهائي ونحاول أن نحقق أفضل ما لدينا وتغير الأداء بعد المباراة ضد السعودية التي كانت الأسوأ بالنسبة لنا وعملنا علي أن نتعافى منها وطريقة اللعب ضد الكويت أظهر فيها الاعبين أداء صلباً.

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وقال: نحن لا ندخر وسعاً في الفريق وفي مباراتنا الأخيرة رأينا السعي في كل دقيقة لتحقيق الإنجاز، وأصبح فريق البحرين يأخذ زمام المبادرة هذا ما نعمل عليه ويقاتل اللاعبين من أجله وسعداء بأن يتم وضعنا ضمن الفرق القوية مثل السعودية وقطر والعراق.

وأنهى سوزا : حينما يكون لدينا الكرة نحاول ان نهاجم وحتي عندما لا تكون لدينا الكرة نحاول أن نضغط عليهم ونحن نلعب ضد أفضل فرق آسيا وهذه خبرة يكتسبها فريق ويسرنا لعب هذا النوع من المباريات وطريقتنا للتقدم واكتساب الخبرات.