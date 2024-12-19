"لاعب السعودية يعجبني كثيرًا" .. مدرب العراق يشيد بكتيبة رينارد وخطة ذكية للصعود لكأس العالم من بوابة خليجي 26

مدرب العراق عازم على تحقيق اللقب الثاني على التوالي..

كشف الإسباني خيسوس كاساس، المدير الفني لمنتخب العراق، عن رأيه إزاء مواجهة السعودية في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26"، مؤكدًا أن أسود الرافدين سيلعبون مجموعة صعبة بالبطولة.

وأسفرت قرعة كأس الخليج، عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثانية، برفقة منتخبات العراق - حامل اللقب - والبحرين واليمن، علمًا بأن البطولة ستقام بالكويت، خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 3 يناير المُقبل.

وقال كاساس، عبر موقع قناة "العربية"، إن السعودية تمتلك منتخبًا رائعًا، وسيكون خصمًا صعبًا للعراق، مضيفًا أنه قام بتحليل آخر مباراتين للأخضر، منذ عودة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، لتدريب الأخضر، وأنه لا يحب التحدث عن أفراد، لأن كرة القدم لعبة جماعية، ولكن فراس البريكان يعجبه كثيرًا.

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وأضاف المدرب الإسباني "نحن في مجموعة صعبة، نعلم أن السعودية والبحرين فريقان كبيران، وسنلعب مباراتين صعبتين للغاية، ولكن يجب ألا ننسى اليمن أيضًا، هذه بطولة قصيرة جدًا، نلعب مباراة كل ثلاثة أيام، وأي خطأ يكلفنا الخروج من البطولة".

وكشف كاساس عن خطته للاستعداد لبطولة كأس خليجي، قائلًا إن الجميع يحلم باللقب، خاصة أنها بطولة قصيرة، وسيسعى للاستفادة منها للاستمرار في بناء الفريق من أجل التأهل إلى كأس العالم 2026، الأمر الذي دفعه بالاستعانة بـ13 لاعبًا تحت 23 عامًا، حتى يكتسب الشباب المزيد من الخبرة.

ومن المقرر أن تقام مباراة العراق والسعودية، على ملعب جابر الأحمد الدولي، مساء السبت الموافق 28 ديسمبر، ضمن الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي.

وتوج المنتخب العراقي بلقب كأس خليجي 25، بعد فوزه على سلطنة عمان بنتيجة (3-2)، في مباراة النهائي التي أقيمت على ملعب جذع النخلة بالبصرة.