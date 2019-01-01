العين "يخطف" بيدرو إيمانويل من التعاون

المدرب بات قريبًا من التدريب في الإمارات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات رحيل المدرب بيدرو إيمانويل عن التعاون هو الأقرب لأرض الواقع من فرضية استمراره مع الفريق الموسم القادم.

وقاد بيدرو التعاون لموسم ممتاز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يحتل المركز الرابع حاليًا برصيد 53 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا، والذي يتواجد به الشباب.

كاريلو يُشارك في تدريبات الهلال الجماعية استعدادًا للشباب

وتبدو فرص التعاون كبيرة في انتزاع المركز الثالث في الجولة الأخيرة من البطولة، إذ سيُواجه الفيصلي على ملعبه فيما سيلعب منافسه "الشباب" أمام الهلال في الرياض، وبجانب هذا النجاح تُوج الفريق بكأس خادم الحرمين الشريفين بانتصاره على اتحاد جدة في المباراة النهائية وبعدما أقصى الزعيم من نصف النهائي.

هذا النجاح دفع فريق العين لأن يُقدم عرضًا مغريًا جدًا للمدرب البرتغالي وصل إلى 3 ملايين دولار لتدريبه الموسم القادم، وقد أفادت مصادر صحفية أبرزها صحيفة الجزيرة السعودية أن بيدرو رفض بالفعل عرض التعاون لمواصلة العمل معًا ويتجه لقبول العرض الإماراتي.