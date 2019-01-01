مدرب الساورة: نريد تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي وندرك قيمة نادي القرن

كريم الزاوي المدير الفني لفريق شبيبة الساورة يؤكد على قوة الأهلي وعلى سعيه لتحقيق نتيجة إيجابية تصعد بفريقه لدور الـ 8 من دوري الأبطال.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد كريم الزاوي المدير الفني لفريق شبية الساورة الجزائري على صعوبة مواجهة فريقه أمام الأهلي المصري في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الزاوي وأكد خلالها أن فريقه يبحث فقط عن الحصول على نتيجة إيجابية تصعد به للدور القادم من البطولة.

وقال الزاوي: "المواجهة أمام الأهلي بكل تأكيد ستكون صعبة للغاية علينا، هذا أمر ندركه بشكل تام، فهو نادي القرن في القارة ولديه تاريخ كبير".

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وأضاف: "نريد أن نخرج من تلك المباراة بنتيجة إيجابية، تأخذ فريقنا لربع نهائي دوري الأبطال لهذا الموسم".

وأكمل: "النادي الأهلي فريق قوي للغاية وبه عناصر مميزة نعرفها بشكل جيد، ويجب أن نبقى في أفضل حالتنا لنحصل على التأهل، فنحن نلعب على فرصتي الفوز والتعادل، أما الأهلي فلا يوجد أمامه سوى الفوز".

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جدير بالذكر أن فريق شبيبة الساورة يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد ثماني نقاط، بينما يأتي الأهلي ثانيًا برصيد 7 نقاط قبل نهاية المجموعات بجولة واحدة.