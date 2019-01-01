مدرب الساورة الجزائري يتحدث عن مواجهة الأهلي

مواجهة قوية بين الساورة الجزائري والأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث نبيل نغيزن المدير الفني لفريق شبيبة الساورة الجزائري، عن مواجهة الأهلي في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على شبيبة الساورة، الجمعة المقبلة، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا التي تتسم بالقوة في نسختها الحالية.

وقال نغيز في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي نادي القرن الإفريقي ولديه تاريخ كبير، يجب أن يكون له ألف حساب خلال المواجهة".

وأضاف: "واجهت الأهلي من قبل، وأنا محظوظ بلقائه ثانيًة، حيث كنت مدربًا لنصر حسين داي عندما واجهته في البطولة العربية بالموسم الماضي".

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وتابع: "مواجهة الأهلي شرف كبير لي، أتوقع أن تكون المباراة عرسًا كرويًا، خاصًة مشاركتنا لدوري الأبطال في أول مرة".

وكان شبيبة الساورة قد تلقى هزيمة في الجولة الأولى أمام سيمبا التنزاني، بثلاثة أهداف دون مقابل، والأهلي حقق الفوز على فيتا كلوب.