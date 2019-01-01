مدرب الزوراء يعد النصر بـ "أوراق مفاجئة"

حكيم شاكر يتحدث قبل المباراة المرتقبة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد حكيم شاكر المدير الفني للزوراء العراقي أنه يُجهز لأوراق مفاجئة سيدفع بها خلال مواجهة النصر السعودي في دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء.

ويلتقي الفريقان في مباراة صعبة على استاد كربلاء في العراق، خاصة أن موقف كلاهما في المجموعة معقد جدًا، إذ يتواجد الزوراء في المركز الثاني برصيد 4 نقاط يليه النصر والوصل بـ3 نقاط لكل منهما، فيما يتصدر ذوب آهن المجموعة بـ7 نقاط كاملة.

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وقال حكيم شاكر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة "النصر من الفريق الكبيرة في آسيا ومواجهته ستكون صعبة بالتأكيد، خاصة في ظل حاجتنا الماسة للنقاط الثلاثة للعودة لأجواء المنافسة".

أضاف "المباراة ستكون الأهم لنا في المجموعة، لأن تحقيق الفوز بها سيكون بمثابة بوابة عبورنا للدور القادم. الفوز هو هدفنا لنقترب أكثر من التأهل، لدينا أوراق مفاجئة سندفع بها في المباراة".

وأتم المدرب العراقي حديثه بدعوة جماهير العراق للحضور للملعب ودعم الزوراء، ووعدهم بتحقيق الفوز و"زف البشرى" على حد قوله.