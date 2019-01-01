سوزا: الريان خسر أمام الوحدة بسبب الإرهاق

المدير الفني للريان يتحدث عقب الخسارة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعاد سوزا المدير الفني للريان القطري خسارة الفريق الدرامية أمام الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا للإرهاق الذي أصاب اللاعبين خلال المباراة.

وأنهى الريان الشوط الأول من مباراة الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا متقدمًا على مستضيفه بنتيجة 3-1، قبل أن يخسر في النهاية 4-3 وبهدف قاتل من صاحب السوبر هاتريك للوحدة "ليوناردو دا سيلفا" في الدقيقة 89.

وعقدت الخسارة من مهمة الفريق القطري في التأهل للدور القادم، إذ بات يتذيل المجموعة برصيد 3 نقاط قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

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ونقل الحساب الرسمي للريان على تويتر عن المدرب البرازيلي قوله "المباراة كانت من شوطين مختلفين، كنا الأفضل في الأول منهما وسجلنا 3 أهداف لكن الأداء تراجع في الشوط الثاني".

وحول تغييراته، قال سوزا "كنا نخسر العديد من الكرات في منطقة وسط الملعب، لذا دفعت بلاعبي وسط وأخرجت سيبستيان وريفاس ولعبت بلوكا في مركز المهاجم و5 لاعبين في الوسط".

وأخيرًا أوضح المدرب أن الإرهاق الذي أصاب اللاعبين خلال المباراة نتيجة الجهد الكبير الذي بذلوه كان السبب خلف الخسارة.