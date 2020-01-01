مدرب الرجاء المغربي: دعائي استجاب بتأجيل مباراتي أمام الإسماعيلي

جمال السلامي يتحدث عن تأجيل مباراته أمام الإسماعيلي.

كشف جمال السلامي، المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، عن أنه كان يرغب في عدم خوض مباراة فريقه أمام الإسماعيلي، قبل اتخاذ قرارًا بتأجيلها، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان مقررًا أن يستضيف الرجاء نظيره الإسماعيلي، في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، ولكن الاتحاد العربي اتخذ قرارًا بتأجيلها.

السلامي قال خلال تصريحات لصحيفة "المنتخب" المغربية: "قبل اتخاذ الاتحاد العربي قرارًا بتأجيل المباراة، صليت ركعتين استخارة لله، طلبًا بتأجيل تلك المواجهة".

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مدرب الرجاء تابع: "استجاب الله لدعائي، وتم تأجيل المباراة بعدما اتخذت المغرب قرارًا بإلغاء جميع المنافسات الرياضية، بسبب تفشي فيروس كورونا".

جمال السلامي أردف: "لم أكن خائفًا من مواجهة الإسماعيلي والخروج من البطولة، وهذا غير صحيح، ولم يشغل بالي مطلقًا".

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وواصل: "فقط لم أكن أريد خوض المباراة في تلك الظروف، كيف نحتفل وغيرنا يموت سبب ذلك الفيروس".

واختتم مدرب الرجاء تصريحاته قائلًا: "من الصعب أن نلعب مباراة مهمة دون جمهورنا، الذي يشاركنا الأشياء الجميلة".

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الإسماعيلي بهدف دون رد، سجله التونسي فخر الدين بن يوسف عن طريق ركلة جزاء.