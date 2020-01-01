شريف إكرامي: كورونا أثبت للبشر حجمهم الطبيعي وتحية للأطباء والممرضين

إكرامي يؤكد على التواجد في المنزل أبسط شيء يقدمه للأطباء والممرضين.

حرص شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، على توجيه التحية إلى الأطباء والممرضين خلال الفترة الحالية، بعد الجهود الكبيرة المبذولة منهم، من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد.

إكرامي نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها:

" فيروس صغير وقفت الدول عاجزه أمامه، شيء غير مرئي اثبت للعالم أن القوة الحقيقية ليست في الجيوش، والسيطرة ليست للقوي العظمي."

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حارس مرمى الأهلي تابع: "رسالة إلهية بسيطة كشفت للبشر حجمهم الحقيقي واثبتت وهم كبير نعيشه ونصدقه، أزمة ستنتهي يوماً بإذن الله ولكن علينا إدراك أن مهما بلغت قوتنا فلا نملك من الأمر شيء".

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وأردف: " تحيه للنجوم الحقيقيين في هذا البلد أطباء مصر وممرضيها وكل من يساهم في مواجهة هذه الأزمة ومن يخاطر بسلامته لضمان سلامتنا".

شريف إكرامي اختتم حديثه قائلًا: " التزامي في بيتي أقل ما أقدمه كمساعدة حتي لا تضيع جهودكم هباء، رجاءً إذا أردنا احتواء الأزمة في أقصر وقت فعلينا البقاء في المنازل قدر المستطاع ولنا الاختيار!!".

ويشهد النشاط الكروي في مصر حاليًا توقفًا، بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك خوفًا على سلامة اللاعبين.