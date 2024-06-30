مدرب الدنمارك ينفجر بعد هزيمة ألمانيا: سئمنا من القوانين!

الدنمارك ودعت اليورو من دور الـ16 ومدربها هيولماند يرى أن فريقه ظُلم..

أعرب كاسبر هيولماند؛ المدير الفني للدنمارك، عن شعوره بالإحباط بعد وداع كأس أمم أوروبا "يورو 2024" من دور الـ16 على يد ألمانيا، مرجعًا الأمر للقواعد والقوانين الغريبة بالنسبة له.

المباراة انتهت بفوز الماكينات الألمانية بثنائية نظيفة، أمس السبت، لكنها شهدت إلغاء هدف ليواكيم أندرسن؛ لاعب الدنمارك، في الدقيقة 48 بداعي التسلل، وبعده بخمس دقائق تقريبًا سجل الخصم هدفه الأول من ضربة جزاء، بداعي لمسة يد.

عن هذا قال هيولماند خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي: "مبروك الفوز لألمانيا، كنا تحت ضغط كبير في أول ربع ساعة، لكننا دخلنا المباراة بعدها، أما عن التسلل فكان بسنتيمتر واحد فقط على الأكثر، ومع ذلك أُلغي هدفنا وبعدها احتسبوا ضربة جزاء ضدنا!"

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وأضاف: "لقد سئمت من قوانين لمسة اليد، أن يطلبوا من المدافع الركض وذراعيه خلف ظهره أمر غير مفهوم!، هو يفعل ذلك وخصمه يركض بشكل طبيعي، الأمر محبط بالنسبة لفريقي، فإن احتسب هدفنا وتقدمنا 1-0 كانت الأمور ستتغير تمامًا".

هيولماند اختتم: "في الأخير تهانينا لألمانيا، لديها فريق جيد، يلعب بشكل مميز وأنا أحب أنا أشاهده، ومدربه يقدم عملًا جيدًا، أتمنى له الأفضل في البطولة، أما عنا فقد واجهنا فرنسا وانتصرنا، واجهت إنجلترا أربع مرات ولم نخسر في الوقت الأصلي، لقد لعبنا مباريات جيدة جدًا، لكننا افتقدنا للقدرة على المخاطرة وخلق الفرص".