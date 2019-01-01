مدرب الجزيرة الإماراتي يكشف موقف إصابة عموري

يستعد الجزيرة لخوض سابع وآخر جولات دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي ضد اتحاد كلباء

كشف المدير الفني الهولندي مارسيل كايزر، المدير الفني لنادي الجزيرة الإماراتي عن الحالة الصحية للاعب عمر عبدالرحمن "عموري".

وكان عموري قد خرج من قائمة المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم في منافسات خليجي 24، عقب التعرض للإصابة مؤخًرا.

وتم إخضاع عموري لبرنامج تأهيلي مكثف بالتنسيق مع طبيبه المعالج في برشلونة من أجل إلحاقه بمباراة النمور.

كايزر قال في تصريحاته عن حالة عموري : "عموري يعاني إصابةً قديمةً في الركبة، وهي ليست شيئا مقلقا".

وواصل حديثه عن حظوظ صانع الألعاب في اللحاق بمواجهة اتحاد كلباء، "سننتظر قرار الجهاز الطبي بمشاركته ولو في جزءٍ بسيطٍ (من المباراة)".

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ويستعد الجزيرة لخوض سابع وآخر جولات دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي ضد اتحاد كلباء، متذيل المجموعة الأولى.