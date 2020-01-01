مدرب التعاون: العامل النفسي سيكون له دورًا للتتويج بكأس السوبر السعودي

عبد الله عسيري يتحدث عن توليه مسؤولية تدريب التعاون بشكل مؤقت.

أكد عبد الله عسيري، المدير الفني لفريق التعاون، على أنه يرغب في التتويج بلقب كأس السوبر السعودي، على حساب النصر، خلال المباراة التي ستجمع بينهما.

النصر "بطل الدوري"، سيواجه التعاون "بطل كأس الملك"، في كأس السوبر السعودي، على ملعب الجوهرة المشعة، مساء غدٍ السبت.

عسيري قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "التعاون والنصر يستحقان التواجد في هذا المكان، ولدي الفرصة الآن خلال تواجدي كمدير فني للسكري، وسط دعم كبير من إدارة النادي والجماهير.

المدير الفني للتعاون تابع: "من الصعب تغيير أشياء كثيرة، وهي بعض الجزئيات البسيطة التي نحاول تصحيحها، ولكن العامل النفسي سيكون له دورًا كبيرًا".

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عبد الله عسيري أردف: "التعاون لديه غيابات، ولا أعرف أي شيء عن غيابات النصر، ولكن هدفنا هو تجهيز البدلاء ليكونوا جاهزين للمباراة المهمة".

واختتم المدير الفني للتعاون تصريحاته، متحدثًا عن توليه تدريب الفريق مؤقتًا حيث قال: "لدي معرفة جيدة باللاعبين المحليين والأجانب بالفريق، لأنني كنت مدربًا مع البرتغالي بيدرو الموسم الماضي".

عسيري يتولى مهمة تدريب التعاون بشكل مؤقت، بعد إقالة البرتغالي باولو سيرجيو، بسبب سوء نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.