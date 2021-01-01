باتشيكو: تفاصيل صغيرة تسببت في هزيمتنا من الترجي ولم نفقد الأمل

مدرب الزمالك يتحدث عن الهزيمة من الترجي

أكد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على أن الهزيمة التي تلقاها فريقه من الترجي التونسي، جاءت بسبب بعض التفاصيل الصغيرة "على حد وصفه".

الزمالك تلقى الخسارة من الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثالثة، ضمن منافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

باتشيكو قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الهزيمة من الترجي لا تعني أننا خرجنا من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والشوط الأول الاستحواذ كان أكثر لنا، وسيطرنا على معظم أوقاته".

المدرب البرتغالي تابع: "عندما فقدنا تركيزنا تلقينا هدفًا، ولكننا نجحنا في إدراك التعادل سريعًا، والمباراة كانت متكافئة ومتساوية بين الفريقين بعده، وكان لدينا الرغبة في الفوز لأننا نمتلك تاريخ كبير بالبطولات الإفريقية".

وواصل: "كان يجب علينا أن ننهي الشوط الأول بالتعادل على أقل تقدير، ولكن ما حدث هو أن الترجي التونسي حصل على ركلة جزاء، تسببت في إرباك حساباتنا الشوط الثاني".

جايمي أردف: "كان علينا أن نكون أكثر تنظيمًا والأمور أصبحت أصعب بعد طرد أبو الفتوح، وأشكر اللاعبين على أدائهم في المباراة، وخسرنا بسبب تفاصيل صغيرة جدًا، ومن الطبيعي أن يستغل الترجي هذه التفاصيل".

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واختتم باتشيكو تصريحاته قائلًا: "لم نفقد الأمل في البطولة، لأننا لم نخسر أي شيء حتى الآن، وسنحقق نتائج أفضل خلال المباريات المقبلة".