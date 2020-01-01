مدرب البرتغال يكشف موقف رونالدو من المشاركة ضد السويد

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهدد بالغياب عن لقاء السويد بسبب لسعة النحلة.

كشف فيرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال موقف مواطنه كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس من المشاركة في مواجهة السويد المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بعد التفوق على كرواتيا بأربعة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في الجولة الافتتاحية من دوري الأمم الأوروبية.

وقال سانتوس: "لم أكن أحاول أن أمنح كريستيانو رونالدو بعض الراحة، لو كان في حالة جيدة ويستطيع أن يلعب المواجهة كان سيبدأ المباراة بكل تأكيد".

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وأضاف: "اليوم هو تدرب بشكل جيد، وكان شعوره العام أفضل من الأيام الماضية، وسيسافر معنا للسويد وسنرى ما الذي سيحدث بعد ذلك".

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وأكمل: "رونالدو لا يعاني من إصابة، لكن عليه أن يتعافى من ذلك الالتهاب في قدمه قبل أن يعود للعب كرة القدم من جديد".

وكان سانتوس بنفسه قد أكد في تصريحات سبقت المباراة أن مشكلة رونالدو التي يعاني منها في قدمه جاءت بسبب لسعة نحلة.

جدير بالذكر أن المنتخب البرتغالي يخوض مواجهة الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية يوم الثلاثاء المقبل أمام نظيره السويدي على ملعب الأخير.