مدرب البرتغال: ما فعله رونالدو يجب تدريسه في العالم أجمع!

مدرب البرتغال يشيد برونالدو...

أشاد روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، بما قدمه كريستيانو رونالدو، نجم الفريق أمام تركيا، في مباراة الفريقين مساء اليوم السبت، في بطولة يورو 2024.

ونجح المنتخب البرتغالي، في الفوز على تركيا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات اليورو، على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وقدم صاروخ ماديرا، في كرة الهدف الثالث لمنتخب البرتغال، نموذجًا للإيثار عندما انفرد بمرمى تركيا، ولكنه قرر التمرير إلى برونو فيرنانديش، بدلًا من التسديد، ليضعها برونو في المرمى.

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وقال مارتينيز في تصريحات عقبت اللقاء: " لقد رأينا شيئًا غير عادي اليوم، مهاجم عظيم ينفرد أمام حارس المرمى، ثم يعطي الكرة لبرونو فرنانديز، إنه مثال يجب أن يظهر في كل أكاديمية في البرتغال وفي عالم كرة القدم، لقد أظهر أن الفريق هو أهم شيء".

جدير بالذكر أن المنتخب البرتغالي، يتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط، وبفارق ثلاث نقاط عن المنتخب التركي صاحب المركز الثاني، وفي الجولة الأخيرة ستلعب البرتغال أمام جورجيا، مساء الأربعاء القادم.