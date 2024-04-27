مدرب الاتفاق السابق: "دفاع الاتحاد مُصاب بخلل .. وأحمد حجازي يخشى المواجهات الفردية"

ثلاثية الشباب تكشف غطاء النمور

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تلقى المدافع المصري أحمد حجازي، لاعب اتحاد جدة، انتقادات حادة من الجماهير بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، حاله كحال أغلب لاعبي العميد.

وسقط الاتحاد في فخ الخسارة أمام ضيفه الشباب بنتيجة (3-1)، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وقال خالد العطوي، مدرب الاتفاق السابق، خلال حلوله كضيف على برنامج "دورينا" بقناة الرياضية السعودية، إن المنظومة الدفاعية لفريق الاتحاد مصابة بخلل كبير وهو ما ظهر في مباراة الشباب الأخيرة.

وأضاف: "في إحدى هجمات الشباب وبينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل (1-1)، انكشف خط دفاع الاتحاد إلا أن حجازي رغم أنه غير سريع تحرك برشاقة وأنقذ الموقف".

وتابع العطوي: "لكن رغم ذلك تبقى مشكلة أحمد حجازي أنه يخاف من المواجهات الفردية".

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وتراجع اتحاد جدة إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن، ب50 نقطة، فيما تقدم الشباب إلى المركز التاسع، ب38 نقطة.

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