مدرب الأهلي يواجه العدالة بثنائية عمر السومة ودجانيني تفاريس

خلال المباراة التي ستجمعهم بالعدالة مساء اليوم ضمن أولى جولات الدوري السعودي

ماجد جزر

قالت تقارير صحفية سعودية أن المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب الأهلي السعودي قرر إعادة عمر السومة للمشاركة بشكل أساسي مع الفريق في مواجهة نادي العدالة.

وكان السومة قد غاب عن المشاركة بشكل أساسي مع الراقي في أخر مباراة خاضها أمام الهلال بإياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

ومن المنتظر ان يعتمد برانكو على الثنائي عمر السومة ودجانيني تفاريس في خط المقدمة، وذلك خلال المباراة التي ستجمعهم بالعدالة مساء اليوم ضمن أولى جولات الدوري السعودي.

الأهلي يقص شريط مباريات الدوري أمام العدالة مساء اليوم (الخميس) في افتتاح مباريات الفريق بالدوري السعودي للمحترفين.

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ومن المنتظر أن تشهد المباراة الظهور الأول للثنائي الدولي البوسني الفيس ساريتش، لاعب خط الوسط، ومواطنه إيرفين زوكانوفيتش، لاعب خط الدفاع بعد تعاقد إدارة النادي معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.