مدرب الأهلي يدرس الدفع بجوزيف دي سوزا في الدفاع أمام النصر

المدير الفني قام بتجربة الاستعانة باللاعب جوزيف دي سوزا

بدأ المدير الفني الوطني مازن بهكلي، مدرب فريق الأهلي السعودي تجهيز العديد من الخيارات الفنية لتعويض الغيابات المؤثرة التي تضرب صفوف الفريق، وذلك قبل مواجهة النصر في الدوري السعودي للمحترفين.

تقارير قالت أن المدير الفني قام بتجربة الاستعانة باللاعب جوزيف دي سوزا، لاعب المحور البرازيلي، للمشاركة في مركز متوسط الدفاع لتغطية النقص العديد بهذا المركز.

وكان دي سوزا قد عاد مؤخراً للمشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية عقب إكماله برنامج علاج وتأهيل مكثف طوال الأيام الماضية للاستشفاء من الإصابة التي لحقت به في أوتار وأربطة الركبة، ومنحه الضوء الأخضر من قبل طبيب الفريق للعودة للمشاركة.

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ويُعاني الأهلي من نقص كبير في مركز خط الدفاع بسبب إصابة ثلاثة من لاعبي خط الدفاع للإصابة حيث يبذل الجهاز الطبي في فريق الأهلي لكرة القدم جهوداً كبيرة ومكثفة لتجهيز اللاعبين الذين يعانون من إصابات مختلفة.

وانضم محمد خبراني مدافع الفريق لقائمة اللاعبين المُصابين بجانب الثنائي معتز هوساوي وعبدالباسط هندي، مدافعي الفريق.

ويحل الأهلي ضيفًا على النصر الخميس المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن مواجهات الجولة العشرين لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.