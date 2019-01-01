مدرب الأهلي المؤقت يستبعد عبدالغني ويدفع بيوسف بلايلي أمام الفتح

أبلغه بعدم الحاجة إلى خدماته ليرحل عن التدريب

ماجد جزر

قرر المدير الفني السعودي صالح المحمدي، المدرب المؤقت لنادي الأهلي السعودي استبعاد المخضرم حسين عبدالغني قبل مباراة الفريق المُقبلة في الدوري أمام الفتح.

وقام المحمدي بطرد عبدالغني من التدريب بسبب عدم الالتزام وكثرة الحديث مع زملاءه أثناء التدريب وهو ما اعتبره المدرب الجديد عدم جدية منه.

وتدخلت إدارة النادي وطالب اللاعب بالاعتذار إلى المحمدي، ليتوجه إلى الأخير ويعتذر إليه عما بدر منه، ويرد عليه بقبول الاعتذار، إلا أنه أبلغه بعدم الحاجة إلى خدماته ليرحل عن التدريب.

وفي سياق أخر، ظهر اعتماد المدير الفني المؤقت على الجزائري يوسف بلايلي، أساسيًا اعتبارًا من لقاء الفتح، المدرج ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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ويلتقي النادي الأهلي أمام الفتح في إطار مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب عبدالله بن جلوي بالإحساء.