مدرب الأرجنتين: بقاء ميسي في برشلونة إيجابي

ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين سعيد ببقاء ميسي مع برشلونة

قال ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين إن بقاء ليونيل ميسي مع برشلونة وعدم رحيله هذا الصيف يعد أمرًا إيجابيًا للغاية.

وكان ميسي قد طالب بالرحيل عن صفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المنصرم قبل أن يتراجع ويقرر البقاء حتى نهاية عقده.

وتحدث سكالوني قبل مباراة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر والتي سيخوضها منتخب الأرجنتين أمام الإكوادور يوم الخميس في لا بومبونيرا

المزيد من الفرق

وخلال حديثه ذلك، قال المدير الفني لمنتخب الأرجنتين إن هذه الخطوة مهمة للغاية وإيجابية بالنسبة لميسي الذي قضى كل مسيرته مع الفريق الكتالوني.

وأضاف: "نريد ونرغب في التأهل لكأس العالم من أجل بلادنا وأيضا لأسباب أخرى، من بينها أن يلعب ليو هناك قبل أن ينهي مسيرته"

وتابع: "ليو سيكون مهاجمًا دائمًا، سواء لعب في المركز رقم 9 أو في مركز آخر، لا أعتقد أن وضعه على أرض الملعب تغير كثيرًا، فهو لا يزال يلعب في خط الهجوم"

وأردف: "بقاء ميسي في برشلونة إيجابي بالنسبة لنا لأنه النادي الذي لعب فيه كل مسيرته، أما بقية التفاصيل فنحن لا نريد أن نتدخل فيها ولا تعنينا"

رئيس ليون: ديباي يشعر بالخيبة وسيحاول الانضمام لبرشلونة في يناير

يذكر أن ليونيل ميسي قد لعب مع المنتخب الأرجنتيني 4 نسخ لكأس العالم في 2006 و2010 و2014 و2018، كانت أفضلها تلك التي وصل فيها إلى المباراة النهائية في 2014