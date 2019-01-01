النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

مدرب أياكس السابق يطالب مانشستر سيتي بضم دي ليخت

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
مايكل بوس المدير الفني الأسبق لفريق أياكس يؤكد أن انضمام ماتياس دي ليخت لمانشستر سيتي سيكون مفيدًا بشكل أكبر لمسيرته.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد مايكل بوس المدير الفني الأسبق لفريق أياكس أمستردام الهولندي أن ماتياس دي ليخت ليس في حاجة للمزيد من الخبرات في صفوف فريقه الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بوس وأكد خلالها أن انضمام أياكس لصفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي سيكون أفضل بالنسبة له.

وقال بوس: "عادة ما سأقول للاعب مثل دي ليخت أن يتمهل في اختياره، وأن يأخذ المزيد من الخبرة في صفوف أياكس بالدوري الهولندي ودوري أبطال أوروبا، لكن ماتياس هو الاستثناء الذي يؤكد القاعدة، وقد وصل لتلك المرحلة بالفعل".

وأضاف: "السؤال الحقيقي ما هي الخطوة الأفضل بالنسبة له؟ بالنسبة لي يجب أن يكون نادي يستطيع اللعب فيه، لو كنت من مانشستر سيتي لتحركت من أجله على الفور بعد رحيل كومباني وعدم وجود تفاهم كبير بين أوتاميندي ولابورتي".

اختيارات المحررين

دي ليخت يرحب باللعب مع دي يونج في برشلونة

وأكمل: "اسمع عن برشلونة أيضًا، لكن ذلك سينجح حال رحل أومتيتي فقط عن الفريق، وسيكون عليه التعامل مع بيكيه وأن يلعب على اليسار، وهو يستطيع ذلك".

جدير بالذكر أن دي ليخت أصبح قريبًا للغاية من الانضمام لصفوف برشلونة في الصيف، إلا أن مفاوضات إدارة النادي الكتالوني مع وكيله تؤخر الإعلان الرسمي.

 

إغلاق