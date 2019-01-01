دي ليخت يرحب باللعب مع دي يونج في برشلونة

تلميح جديد من المدافع الهولندي

ألمح ماتياس دي ليخت، مدافع نادي أياكس أمستردام الهولندي، بإمكانية الانتقال للعب بجوار زميله فرينكي دي يونج في برشلونة.

مستقبل دي ليخت مع أياكس أوشك على الانتهاء، وسط تأكيدات برحيله عن النادي الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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زميله دي يونج سبق وأن قام بالتوقيع لبرشلونة في يناير الماضي، ووفقاً لتقارير الصحف الأخيرة فإن دي ليخت سيلحق به قريباً.

وقال مدافع أياكس عن مستقبله:"دي يونج حظى بموسم جيد ويستحق الانتقال لبرشلونة".

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وأضاف:" هل سألعب معه هناك؟ سيكون من الجيد جداً ولكني لا أعرف مع قد يحدث في المستقبل".

وكان أياكس قد تعاقد مع ليساندرو مارتينيز مدافع نادي ديفينسا جوستيسيا، حيث يعتبر الدولي الأرجنتيني هو بديل دي ليخت في النادي الهولندي.