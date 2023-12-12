مدربًا ليوفنتوس على غرار بيرلو؟ جورجيو كيليني يعتزل كرة القدم

المدافع الإيطالي المخضرم بصم على مسيرة رائعة..

يؤمن جورجيو كيليني أسطورة يوفنتوس ومنتخب إيطاليا، أن فريق "السيدة العجوز" سيكون حتمًا في مستقبله، على حد تعبيره.

يبدو هذا مرجحًا الآن بعد أن تحدث بشكل رسمي عن اعتزال كرة القدم وتعليق حذائه بعمر 40 عامًا، وذلك عقب مباراة لوس أنجلوس ضد كولومبوس كرو والتي خسرها فريقه في الدوري الأمريكي.

وأكد مع صافرة المباراة أنها "ربما تكون المباراة الأخيرة في مسيرته" وسط تكهنات بأن يكون كيليني المدرب القادم ليوفنتوس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تفيد صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن هذا الدور مرشح بالنسبة لكيليني، الذي كان قد قال في وقت سابق إن مستقبله يوجد به يوفنتوس بكل تأكيد.

لكن المدافع الإيطالي المخضرم، لم يذكر الدور الذي قد يلعبه داخل البيانكونيري، إلا أن الترشيحات كلها تصب في أنه قد يخلف ماسيميليانو أليجري بعد انتهاء تجربته مع الفريق المخطط.