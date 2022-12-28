مدربه السابق: ننتظر بشغف معرفة فريق رونالدو الجديد

هل نرى رونالدو بقميص النصر؟

Shahid

أكد البرتغالي ليونيل بونتس؛ المدرب الذي أشرف على تدريب البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، في بداية مشواره، على أن الأخير مر ببعض التقلبات الصعبة خلال الفترة الأخيرة.

ويسعى نادي النصر للتعاقد مع رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث قدم له عرضًا مغريًا وصلت قيمته إلى 200 مليون يورو في موسم ونصف.

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وقال بونتس خلال تصريحات لبرنامج "في المرمى" عبر قناة العربية: "رونالدو أسطورة بلا شك، واستطاع أن يحقق العديد من الإنجازات الكبيرة مع أنديته السابقة".

وتابع: "كريستيانو مر بأوقات عصيبة خلال عام 2022 بعد وفاق ابنه، وحاليًا يعد من أفضل اللاعبين في مركز المهاجم".

واختتم بونتس تصريحاته قائلًا: "جميعنا ننتظر بشغف لمعرفة أي فريق سينتقل له رونالدو، ولكن حتى الآن لا نعلم أي شيء عن مستقبله".

Shahid