مدته 4 دقائق .. موقف يحرج النصر في مؤتمر لويس كاسترو قبل مواجهة الفيحاء

النصر يستعد لمواجهة الفيحاء المصيرية..

شهد مؤتمر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، للحديث عن مواجهة الفيحاء الآسيوية المرتقبة، واقعة محرجة للغاية.

النصر يستضيف نادي الفيحاء السعودي، مساء الغد الأربعاء، في إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ حيث فاز العالمي "ذهابًا"، بهدف مقابل لا شيء.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، اقتصر حضور المؤتمر الذي عقده كاسترو، اليوم الثلاثاء، على 3 صحفيين فقط، جلسوا في قاعة المؤتمرات بمقر النادي العاصمي.

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الصحيفة كشفت عن أن المدير الفني البرتغالي، التزم بالحضور إلى المؤتمر، على الرغم من علمه بتواجد 3 صحفيين فقط؛ حيث أجاب على أسئلتهم.

وأشارت إلى أن المؤتمر، الذي حضره متوسط ميدان النصر عبد الله الخيبري، إلى جانب لويس كاسترو، لم يستغرق سوى 4 دقائق فقط.