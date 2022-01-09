مدافع نيجيريا بالرغم من الخسارة من صلاح مرتين: أستطيع إيقافه!

أكد اللاعب النيجيري زيدو سانوسي نجم فريق بورتو على قدرته على إيقاف النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول في مواجهة المنتخبين المقبلة بكأس الأمم الإفريقية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لموقع "كومبليت سبورت"، وأكد خلالها أنه بالرغم من الخسارة مرتين من صلاح مع بورتو فهو لديه ثقة في تحجيمه.

وقال سانوسي: "لقد لعبت ضد صلاح وهو مع ليفربول مرتين هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا ولا أخشى أن ألعب ضده من جديد".

وأضاف: "بالرغم من خسارتنا للمباراتين في دور المجموعات نجحت في التقليل من خطورته وتأثيره على النتيجة في المواجهتين".

وأردف: "لأنني لعبت ضده فلدي الثقة أنني أستطيع أن أبقيه هادئًا ونستطيع أن نوقف منتخب مصر وخطورته، ومؤمن بقدرتنا على التغلب عليهم".

وأنهى كلماته: "سأقول أننا ضمن الفرق المرشحة للحصول على اللقب، لكن علينا أن نحاول التأهل من المجموعة أولًا، الأمور لن تكون سهلة".

جدير بالذكر أن المنتخبين المصري والنيجيري يلعبان في مجموعة واحدة رفقة غينيا بيساو والسودان، ويخوضان أول مواجهة مساء الثلاثاء.