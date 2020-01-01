مدافع فلامنجو يطير إلى لندن لإتمام انتقاله إلى أرسنال

أرسنال قد يعلن عن الصفقة قريبًا..

اقترب نادي أرسنال الإنجليزي من حسم صفقة التعاقد مع الإسباني بابلو ماري، مدافع فلامنجو البرازيلي، خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالي.

بابلو ماري، انتقل الصيف الماضي من مانشستر سيتي، إلى فلامنجو، ليساهم في تتويج الفريق البرازيلي ببطولة كوبا ليبرتادوريس والدوري المحلي، بالإضافة إلى الحصول على فضية مونديال الأندية.

وقدم النادي اللندني، عرضًا رسميًا لصاحب الـ26 عامًا، بقيمة 9 ملايين يورو، لتعزيز دفاعه، خلال يناير الجاري.

أرسنال يسقط ضحية صفقة تبادلية بين يوفنتوس وباريس سان جيرمان

وعلم "جول"، أن ماري سافر بالفعل إلى إنجلترا، وسيصل إلى لندن، اليوم السبت، للخضوع إلى الفحوصات الطبية، وتوقيع العقود.

وسيجتمع شمل ماري، بميكيل أرتيتا، المدير الفني للجانرز من جديد، بعدما كانا معًا في مانشستر سيتي، حيث عمل المدرب الإسباني، مساعدًا لمواطنه بيب جوارديولا.

ماري، والذي يعد من ضمن أفضل مدافعي الدوري البرازيلي، يمتد عقده مع فلامنجو حتى ديسمبر 2022، مع وجود شرط جزائي بقيمة 30 مليون يورو.

يذكر أن، أرسنال يحتل المركز العاشر، بسلم ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 30 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.