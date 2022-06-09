مدافع ريال مدريد ينتقد مانشستر يونايتد: ظلم رانجنيك!

ألابا يستنكر معاملة مانشستر يونايتد لرالف رانجنيك

هاجم دافيد ألابا فريق مانشستر يونايتد لعدم منح رالف رانجنيك الوقت الكافي لإحداث التأثير المنتظر منه في مستوى النادي الإنجليزي.

حيث تولى المدرب الألماني مسؤولية تدريب منتخب النمسا بعد الفترة المؤقتة الذي قضاها مع فريق الشياطين الحمر.

وتعامل معه مدافع ريال مدريد في الفترة الماضية مع منتخب بلاده، وهو ما جعله يتحدث مع صحيفة "ذا أثلتيك" حول "المستوى العالمي" الذي يتمتع به رالف.

ماذا قال ألابا؟

يعتقد ألابا أن يونايتد كان مخطئًا في فشل رانجنيك، حيث أشاد بالمدرب الألماني لمعرفته الكثير عن كرة القدم، وحول أسلوبه المميز في الإدارة.

حيث قال: "لقد كان [رانجنيك] جيدًا حقًا، يمكنك أن ترى أن لدينا خطة جيدة وأنها تعمل معنا على أرض الملعب".

وواصل: "إنه لا يريدنا أن ندع الخصوم يتنفسون الهواء، أعرف رالف منذ أن كنت في 18 من عمري وهو مدرب من الطراز العالمي".

وتابع: "لم يكن لديه الكثير من الوقت في مانشستر، لديه خطة جيدة حقًا ويعرف الكثير عن كرة القدم".

ماذا قال رالف نفسه عن تجربة اليونايتد؟

في غضون ذلك، انتقد رانجنيك فريق اليونايتد واعترف بأنهم لم يقتربوا أبدًا من "كرة القدم العدوانية والاستباقية" التي يحب استخدامها.

حيث أوضح: "لم نقترب أبدًا من كرة القدم العدوانية والاستباقية التي أرغب في القيام بها عادةً، يتعلق الأمر بالقدرات البدنية إذا كنت تريد أن تلعب بهذه الطريقة، كان يجب أن أكون أفضل وأن أطور هذا الفريق بطريقة أكثر استدامة".

جدير بالذكر أن منتخب النمسا يستعد لمواجهة فريق فرنسا، يوم الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الأمم الأوروبية.

اقرأ أيضًا..

من أجل مورينيو وحتى تشتعل أوروبا إثارة.. أرجوك اقبل هذا الاقتراح يا "يويفا"

متمردون وإنقاذ من الانهيار .. قرارات اضطرارية اتخذتها أندية

روديجر: أقنعت هازارد بالبقاء مع تشيلسي وسأساعده على العودة لمستواه