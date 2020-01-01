مدافع تشيلسي يحلم بأن يكون جون تيري الجديد

لكنني لن أذهب للمدرب وأقول له أن يعتمد عليّ..

أعرب فيكايو توموري، لاعب تشيلسي، عن آماله في السير على خطى جون تيري، القائد التاريخي للبلوز، ولكنه عاد وأكد أنه لن يطرق باب مدربه فرانك لامبارد من أجل إقناعه باللعب أساسيًا.

توموري هو أحد أبناء أكاديمية تشيلسي وأُعير إلى ديربي كاونتي مع لامبارد العام الماضي، قبل أن يستغل فترة حظر الانتقالات على النادي اللندني ويعود أدراجه ويصبح جزءًا من اللاعبين الأساسيين في ستامفورد بريدج هذا الموسم.

اللاعب في تصريحات للصحافة قال "من الواضح أن جون تيري له تجربة مماثلة في أكاديمية تشيلسي وكان اللاعب الذي طالما نظرت إليه عند التفكير في الطريق إلى اللعب رفقة الفريق الأول.".

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كما أضاف "تطور النادي كثيرًا منذ اللحظة التي انضم تيري إليه فيها وحتى الآن مع العديد من لاعبي الأكاديمية قد تم الدفع بهم. ربما رأينا في السنوات الأخيرة اقتراب عدد من اللاعبين الشباب من الفريق الأول ولكن بنفس قدر هذا العام.".

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"جون تيري كان واحدًا من ملهمينا حتى نحلم بأن نحظى بفرصة هنا في تشيلسي، كان هذا دائمًا دافعًا لنا. منذ أن تصل إلى الفريق الأول فالتحدي يصبح أن تبقى وتحتفظ بمكانك وتقنع مدربك."

"كان المدرب رائعًا معنا هذا الموسم، سواءً معي أو مع اللاعبين الصغار. لقد وضع ثقته فينا منذ اليوم الأول، حتى قبل ذلك بالنسبة لي ولماسون ماونت عندما كُنّا معه في ديربي كاونتي."

وأتم "أشعر أنني على استعداد للعودة واللعب أساسيًا، ولكنني لا أطرق باب المدرب أو أي شيء من هذا القبيل، أريد أن يرى أدائي على أرض الملعب وأنا أثق في قراره بمتى سيكون الوقت مناسبًا لي، ما زلت صغيرًا وما زلت أتعلم الكثير في كرة القدم.".

يذكر أن صاحب الـ22 عامًا قد شارك في 22 مباراة هذا الموسم رفقة تشيلسي، مما أهله ليحظى بفرصة المشاركة مع منتخب إنجلترا ويصير جزءًا من المرشحين للتواجد مع كتيبة جاريث ساوثجيت في كأس الأمم الأوروبية المقبلة.

كما تجدر الإشارة إلى أن الكرة الإنجليزية قد تم تعطيلها بسبب تفشي فيروس كورونا، كما تم تأجيل يورو 2020 ليقام في صيف 2021.