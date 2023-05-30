مدافع تشيلسي الأسبق يتجاهل مورينيو.. فمن الأفضل من المدرب البرتغالي؟

مورينيو ليس الأول دائمًا بالنسبة للاعبيه

ليس شرطًا أن تحقق كل الألقاب وأنت مدرب ليختارك اللاعبين ضمن الأفضل؛ تجربة حقيقية للبرتغالي جوزيه مورينيو مع لاعبه واين بريدج.

وتحدث بريدج عن أفضل مدرب تدرب تحت قيادته في تصريحات نقلتها صحيفة "دايلي ميل" وقال: "أفضل مدرب سؤال صعب لأنني سأضطر للاختيار بين جوزيه مورينيو وجلين هوديل في ساوثهامبتون؛ كان لا يصدق بالنسبة لي ولساوثهامبتون" مُضيفًا " أعتقد كنا السادس حينما غادرنا. لعب بطريقة 4-3-3 التي لم يتحدث عنها الكثيرون، هذا ما كنا نفعله طوال الوقت. اهتمامه بالتفاصيل ضد الفرق المنافسة والطريقة التي كان يلعب بها ساوثهامبتون كانت مذهلة".

وتابع مدافع تشيلسي السابق "كما قلت كان رائعًا بالنسبة لي. كنت منزعجًا قليلًا من عدم اصطحابه لي إلى توتنهام لأنني أحببت اللعب معه. كان الأمر صعبًا لأن مورينيو مسيرته المكللة بالنجاح لكن بالنسبة لي شخصيًا فسأقول جلين هودل".

حديث المدافع الإنجليزي ربما ليس غريبًا فقد انتقد مدربه الأسبق مورينيو حينما كان في تشيلسي ووصف المدرب البرتغالي بالقاسي تجاه لاعبيه.