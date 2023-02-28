مدافع برشلونة يدعو زملاءه للاستفاقة على حساب ريال مدريد

رونالد أراخو يحث فريقه على طي الماضي وفتح صفحة جديدة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد

دعا الأوروجوياني رونالد أراخو، مدافع برشلونة، زملاءه للاتحاد وإظهار شخصية الفريق قبل مواجهة ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا.

ويحل برشلونة ضيفًا يوم الخميس المقبل على ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي الكأس. وكان الفريق الكتالوني قد ودع بطولة الدوري الأوروبي بعد الخسارة من مانشستر يونايتد نهاية الأسبوع الماضي وتبعها بخسارة في الدوري من ألميريا.

وتحدث أراخو لقناة برشلونة التلفزيونية وقال: "الكلاسيكو دائمًا مباراة خاصة يرغب الكل في خوضها. ريال مدريد فريق لديه لاعبين كبار. ونحن مستعدون".

وتابع المدافع الأوروجوياني "الفريق كالعائلة وعلاقتنا قوية. خسرنا مباراتين متتاليتين، لكن الفريق جيد ونعرف قدراتنا وعلينا الاستيفاق وطي الصفحة. يتبقى الكثير على نهاية الموسم ونحن على قمة الدوري".

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد 23 جولة برصيد 59 نقطة بفارق سبع نقاط عن مطارده وحامل اللقب ريال مدريد.