مدافع برشلونة السابق: حرموني من لمس ميسي أو الاقتراب منه في النادي

قاعدة غريبة وصفها بالجنونية

فترة قصيرة جدًا قضاها جان كلير توديبو مع نادي برشلونة الإسباني، ولكن هذا لم يمنعه من التعرف على أحد أهم الثوابت هناك بتلك الفترة.

برشلونة أعلن ضم المدافع الفرنسي في 8 يناير 2019 في صفقة انتقال حر من تولوز، وذلك لإعجاب النادي الكتالوني بقدرات اللاعب البدنية وأسلوبه في بناء الهجمة من الخلف.

وقال المدافع البالغ من العمر 23 سنة في مقابلة مع "Ligue 1 Show":"في برشلونة لم يسمحوا لنا بلمس ميسي في التدريبات، ربما يبدو الأمر جنونيًا لكنه حقيقي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"كان علينا التعامل معه بحذر، ولكن الأمر طبيعي لأنه الأفضل ولا يجب أن تؤذيه وتعرضه للإصابة".

وفشل توديبو في إثبات نفسه مع برشلونة حيث لعب خمس مباريات فقط، ثم انتقل بعدها إلى بنفيكا البرتغالي ولكنه لم يستمر طويلًا هناك بعد إعارته، لينضم لنيس الفرنسي الذي أعاده من جديد إلى الصورة.

ويعيش اللاعب واحدة من أفضل فتراته في الوقت الحالي وكان قريبًا من الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.