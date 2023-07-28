مدافع باريس يوافق على التفاوض مع النصر .. وكييزا مفاجأة الصيف الكبرى

أحمد فرهود
Federico ChiesaGetty Images
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مفاجآت ميركاتو نادي النصر تتواصل

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يواصل مسؤولو نادي النصر السعودي، العمل على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بـ"قوة"، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

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النصر تعاقد بشكل رسمي، مع الظهير البرازيلي أليكس تيليس، ولاعب الارتكاز الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، ومتوسط الميدان الإيفواري سيكو فوفانا، كما اتفاق مع النجم السنغالي الكبير ساديو ماني، في انتظار الإعلان عن الصفقة.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، موافقة البرازيلي ماركينيوس، قلب دفاع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على التفاوض للانتقال إلى قلعة العالمي، في الصيف الحالي.

وأشار جاليتي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء الجمعة، إلى أن النصر، قام بعد موافقة اللاعب، بإرسال عرضه الرسمي.

وأكد الإعلامي الرياضي، على وضع مسؤولي نادي النصر، أكثر من اسم دفاعي آخر، في قائمته؛ تحسبًا لفشل صفقة التعاقد مع ماركينيوس.

وعلى جانب آخر.. أبدى الفريق النصراوي، اهتمامًا كبيرًا للغاية، بالتعاقد مع الجناح الإيطالي فيديريكو كييزا، خلال الصيف الحالي، على الرغم من عدم تقديم عرض رسمي - حتى الآن -.

وكشف رودي جاليتي، عن أن أولوية كييزا حاليًا؛ هي البقاء في صفوف يوفنتوس الإيطالي، خاصة أنه يعتبر عنصرًا أساسيًا في تشكيل الفريق الأول.

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47459 الأصوات