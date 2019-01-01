يورسيتش: بني ياس سيُحاول استغلال "مشاكل" العين

مباراة قوية تجمع الفريقين اليوم السبت

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى كرونوسلاف يورسيتش المدير الفني لبني ياس رغبته في استغلال مشاكل العين وتراجع نتائجه خلال مواجهة الطرفين مساء اليوم ضمن الجولة الـ22 من دوري الخليج العربي الإماراتي.

العين يعيش مشاكلًا كبيرة على صعيد النتائج والأداء أدت لتراجعه للمركز الرابع في الدوري الإماراتي وفقدانه فرصة منافسة الشارقة على اللقب، كما يتذيل مجموعته في دوري أبطال آسيا وباتت فرصه في التأهل لدور الـ16 شبه معدومة.

يورسيتش أكد احترامه لمنافسه، بقوله "العين يبقى فريقًا كبيرًا وعلينا احترامه لتحقيق الفوز عليه، علينا أن نؤدي بقوة للفوز بالنقاط الثلاثة".

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أضاف "يُمكننا استغلال المشاكل التي يُعاني منها العين نتيجة فشله في تحقيق الانتصار على صعيد كل المنافسات مؤخرًا".

وأوضح يورسيتش أن فريقه سيعتمد ضد الزعيم على الاستحواذ وتمرير الكرة بين اللاعبين، مؤكدًا حرصه على تقديم كرة قدم جميلة.

ويغيب عن اللقاء المدافع حسن المحرمي للإيقاف، مما سيُجبر المدرب صاحب الـ49 عامًا على الزج بخالد العطاس بدلًا منه.