"مخطط النصر وإعارة كريستيانو رونالدو إلى الاتحاد" .. تغريدة محذوفة تهز الشارع السعودي

تغريدة محذوفة تشعل المنافسة بين النصر والاتحاد

من جديد تسبب اسم المستشار القانوني عمر الخولي، في جدل كبير بالشارع الرياضي السعودي، وذلك بالتزامن مع مراحل الحسم، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

الخولي طلب في وقتٍ سابق عبر تغريدة في حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، التصدي لما اسماه الفساد المتفشي في المنظومة الرياضية السعودية؛ وهو ما نفته وزارة الرياضة.

ولكن، بعد أيام قليلة من هذه التغريدة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورًا جديدًا منسوبًا للمستشار القانوني، يزعم فيه بوجود مخطط لتحوّيل لقب الدوري من فريقٍ إلى آخر؛ من أجل أن يشارك أحد اللاعبين، في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، في ديسمبر القادم؛ في تلميحات فسرها الكثيرمن المشجعين على أنها عائدة على النصر والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

وزاد الخولي - بحسب التغريدة المنسوبة له - موضحًا أن أحد المسؤولين أكد له أن هذا اللاعب، سيتم إعارته إلى بطل دوري روشن السعودي؛ من أجل ضمان مشاركته في كأس العالم للأندية؛ في إشارة تم تفسيرها على أنها تعني انتقال رونالدو للاتحاد، حال حصول الأخير على اللقب.

وفي الإطار نفسه، علق الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، على هذا المنشور؛ فكتب: "دكتور عمر الخولي، يتم تداول تغريدة منسوبة لك و(محذوفة)، في وسائل التواصل الاجتماعي.. أحببت أتأكد منك؛ هل هي لك فعلاً و(حذفتها) أم لا؟"، محذرًا تغريدة بـ"تويتر"، من أنه بالإمكان معرفة ما إذا كان هذا المنشور صدر من حساب الخولي وتم حذفه أم لا، وذلك من قِبل الجهات المختصة.

أما الإعلامي صالح الفهيد، طرح 3 أسئلة على الخولي، بقوله: "بما أن هذه التغريدة المنسوبة لك متداولة على نطاق واسع، وبما أنك لم تنفها، ولم تنف أنك كاتبها، فبودي أن اسألك: (من هو المسؤول المقصود بالتغريدة؟.. ومن المقصود بأبو حكة؟.. ومن المقصودين بالخدم؟)".

جدير بالذكر أنه لم يتسن لنا في موقع "GOAL"، التأكد من مدى صحة التغريدة المحذوفة من عدمها.