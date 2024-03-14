محمد نور يقدم درسًا مجانيًا لنجوم الاتحاد .. ويؤكد: أستمتع بهذا اللاعب الهلالي!

محمد نور يتحدث بعد سلسلة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد..

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اعترف محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، بتفوق الهلال على قلعة العميد، في الوقت الحالي.

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الهلال تقابل مع الاتحاد، 5 مرات في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، جميعهم انتهوا بفوز الزعيم، في انتظار اللقاء السادس بينهما، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعن ذلك يقول نور في تصريحاته مع برنامج "فوازير غازي الذيابي": "لابد أن نعترف.. حاليًا الهلال كعبه عالي على الاتحاد".

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وانتقد الأسطورة السعودية، أداء نجوم قلعة العميد، في الموسم الحالي، مقدّما إليهم نصيحة بضرورة القتال داخل المستطيل الأخضر، واللعب بشراسة.

وأضاف محمد نور، مخاطبًا نجوم الاتحاد: "ألعبوا بشراسة مثلما يلعب المنافسون.. لا تقفوا عندما تنقطع الكرة منكم، عودوا إلى الخلف؛ ولكن لا تستخدموا العنف أو التكسير".

وفي النهاية.. أعرب نور عن إعجابه الكبير بمستوى النجم الشاب محمد القحطاني، جناح نادي الهلال، مؤكدًا على أنه يستمتع بأدائه على أرضية الملعب، حتى ولو لعب لمدة 5 دقائق فقط.

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