محمد نور يُطالب الاتحاد بصرف مكافأة لبيتروس حال الفوز بالدوري السعودي

مواجهة كانت صاخبة بين نجم الفتح والهلال

طالب محمد نور إدارة نادي الاتحاد بصرف مكافأة خاصة للبرازيلي بيتروس نجم الفتح حال تُوج الفريق بلقب الدوري السعودي هذا الموسم.

الاتحاد يعيش صراعًا شرسًا مع الهلال على اللقب، حيث يتساوى الناديان في رصيد النقاط بـ64 نقطة لكن يتفوق الفريق العاصمي بفارق المواجهات المباشرة بعد فوزه على نظيره الجداوي ذهابًا إيابًا.

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الهلال استطاع الحفاظ على أفضليته بالفوز على الفتح في الجولة الأخيرة من الدوري بثلاثة أهداف دون رد في الإحساء، فيما تمكن الاتحاد من تخطي فخ الاتفاق والحفاظ على آماله في التتويج.

الزعيم لم يخرج دون خسائر من مواجهة الفتح ونجمه بيتروس، إذ تسبب الأخير بطرد جوستافو كويلار وحصول علي البليهي على بطاقة صفراء مما يعني غياب اللاعبين عن مواجهة الفيصلي الحاسمة لصراعي القمة والقاع في الدوري.

نور أكد أن بيتروس خدم الاتحاد والفيصلي بما فعله مع الهلال، مشيرًا إلى أن اللعب دون قلبي الدفاع البليهي وجانج هيون سو بجانب كويلار سيكون صعبًا للغاية للفريق الأزرق.

وأضاف خلال حديثه مع برنامج "ملعب SBC" "بيتروس بما فعله خلال مواجهة الفتح والهلال خدم الاتحاد والفيصلي، وأتمنى حال فاز الاتحاد بالدوري أن تُصرف مكافأة لبيتروس".

تابع "الهلال سيكون في وضع صعب دون قلبي دفاعه جانج والبليهي ومحور ارتكازه كويلار، تلك خدمة كبيرة من بيتروس للاتحاد والفيصلي، كان يجب على لاعبي الهلال أن يتمتعوا بالحرص اللازم لمواجهة هذا اللاعب خاصة أنهم يعلمون تمامًا أن هدفه من البداية استفزازهم".

يُشار إلى أن الاتحاد بحاجة للفوز على الباطن في مباراة الجولة الأخيرة من الموسم مع تعثر الهلال بالتعادل أو الخسارة أمام الفيصلي ليُتوج بلقب الدوري السعودي، فيما لا يحتاج الزعيم سوى للحصول على النقاط الكاملة من مواجهة بطل كأس خادم الحرمين الشريفين للاحتفال بالحفاظ على لقبه.

الهلال استطاع الفوز باللقب خلال الموسمين الأخيرين و4 مرات خلال السنوات الـ5 الأخيرة، إذ لم يفلت منه سوى لقب موسم 2018-2019 الذي تُوج به النصر.