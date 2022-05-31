الاتحاد يصدم كونترا بعد فقدان صدارة الدوري السعودي

الاتحاد خسر 7 نقاط متتالية في الدوري السعودي

يبدو أن الروماني كوزمين كونترا المدير الفني للاتحاد سيكون أول من يدفع ثمن تخلي الفريق عن صدارة الدوري السعودي وتفريطه في فرصة حسم اللقب بنفسه.

الاتحاد حتى صباح الأحد الماضي كان متصدرًا لجدول الترتيب ويكفيه الحصول على 7 نقاط من مبارياته الثلاثة الأخيرة في الموسم ليُتوج بطلًا للدوري السعودي، لكن الحال انقلب في المساء بخسارته المفاجئة والصادمة أمام الطائي وانتصار الهلال على أبها.

ماذا فعلت إدارة الاتحاد مع كونترا عقب ضياع الصدارة؟

صحيفة الاقتصادية السعودية أفادت أن إدارة الاتحاد قامت بتعليق تفعيل بند تجديد عقد كونترا لموسم جديد، وقد أجلت البت في القرار النهائي الخاص بمستقبل المدرب حتى نهاية الموسم.

العميد كان قد تعاقد مع المدرب الروماني في نهاية أغسطس الماضي لخلافة فابيو كاريلي، ولم يلق القرار آنذاك ترحيبًا كبيرًا من جمهور الاتحاد الذي كان يريد اسمًا أكبر، لكن مردود الفريق مع كونترا كان إيجابيًا لدرجة فاجأت الجميع.

الإدارة الاتحادية بقيادة أنمار الحائلي كانت قد وقعت عقدًا مع كونترا حتى نهاية الموسم الجاري، مع وجود بند يُتيح تجديد العقد تلقائيًا لمدة موسم واحد حال وجدت الرغبة، ولكن مدة تفعيل ذلك البند كانت تمتد حتى نهاية إبريل الماضي.

المصادر السعودية وتحديدًا صحيفة الرياضية تحدثت في إبريل عن تفعيل تمديد العقد بالفعل من جانب الاتحاد مع اعتماد كافة المزايا الجديدة الموجودة به لكونترا وجهازه المعاون، ومنها حصولهم على 1.8 مليون دولار سنويًا.

الاقتصادية أوضحت أن هناك اتفاقًا بين الطرفين على تمديد العقد لموسم جديد والإعلان عن ذلك نهاية الموسم، لكن عدم فوز الاتحاد في آخر 3 مباريات من الدوري وتخليه عن الصدارة لصالح الهلال أجبر الإدارة الاتحادية على تعليق ذلك الاتفاق.

ما وضع المنافسة بين الهلال والاتحاد في الدوري السعودي؟

الهلال تقدم لصدارة جدول الترتيب بفارق المواجهات المباشرة مع الاتحاد، بعد تساويهما في المقدمة برصيد 61 نقطة لكل منهما، إذ كان الزعيم قد نجح في الفوز على العميد ذهابًا وإيابًا في الدوري السعودي هذا الموسم 2-1 و3-1.

الهلال سيُواجه الفتح والفيصلي في آخر جولتين من الدوري السعودي، فيما سيلعب الاتحاد ضد الاتفاق والباطن، وهي مباريات جميعها صعبة نظرًا لكفاح الأندية الأربعة للنجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

يُشار إلى أن الهلال نجح في الفوز بالدوري السعودي خلال الموسمين الأخيرين و4 مرات في السنوات الخمسة الأخيرة، لم يفلت منه سوى موسم 2018-2019 الذي تُوج به النصر، فيما لم يفز الاتحاد باللقب منذ موسم 2008-2009.

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