بطريقة واحدة .. محمد نور يكشف عن كيفية بناء منتخب سعودي قوي و"يطقطق" على الدعيع!

أسطورة الاتحاد يُطالب باحتراف النجوم من أجل المنتخب السعودي

كشف محمد نور أسطورة نادي الاتحاد، عن الطريقة التي من الممكن بناء من خلالها منتخب سعودي قوي، يستطيع المنافسة على لقب كأس العالم 2034.

وتستضيف المملكة بطولة كأس العالم 2034، بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل رسمي، عن إسناد تنظيم البطولة للمملكة.

وقال نور خلال تصريحات ببرنامج "دورينا غير": "بالاحتراف الخارجي نستطيع بناء منتخب قوي، لأن الفترة الحالية إذا لم يكن موهوبًا منذ الصغر لن يحصل أي فريق عليه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وواصل: "أرى الاحتراف الخارجي للاعب السعودي أفضل خلال الوقت الحالي، من أجل بناء منتخب سعودي قوي".

وطقطق نور على محمد الدعيع حارس مرمى الهلال التاريخي، حيث أكد على أنه نجح في التسجيل أمامه، وأنه سجل في كل الحراس الذين واجههم دون استثناء.