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محمد نور : الاتحاد يحتاج إلى ناصر الشمراني وهو صفقة ممتازة

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في ظل العُقم الهجومي الذي يُعاني منه فريقه مؤخراً
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أشاد أسطورة نادي الاتحاد اللاعب محمد نور بصفقة النادي الجديد اللاعب ناصر الشمراني الذي تعاقدت معه الإدارة مساء أمس بصفته لاعب هاو.

نور في تصريحاته وصف التعاقد مع الشمراني بـ "صفقة ممتازة"، في ظل العُقم الهجومي الذي يُعاني منه فريقه مؤخراً.

وكانت إدارة الاتحاد قد أنهت إجراءات التعاقد مع الشمراني كهاو إلى نهاية الموسم، بعد أن وقع الأخير عقد مخالصة مع الشباب.

  وقال نور عن هذه الصفقة "في ظل هبوط مستوى المهاجمين بصفة عامة في الفريق يعد ضم الشمراني صفقة ممتازة".

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أيقونة العميد أضاف : "الاتحاد يحتاج إلى مهاجم كالشمراني يعرف طريق الشباك جيدًا ويسجل من أنصاف الفرص، حتى يستطيع مع بقية زملائه قيادته إلى بر الأمان".

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يُذكر أن "الزلزال" ناصر الشمراني لن يتمكن من المشاركة أمام الهلال والأهلي في الجولتين الـ21 والـ22، إذ تنص المادة الـ21 من لائحة الاحتراف في اتحاد كرة القدم، على تعليق مشاركة اللاعب الهاوي مع فريقه الجديد حتى مرور 30 يومًا من تاريخ آخر مباراة لعبها والتي كانت بقميص الشباب أمام الرائد 1/1 في الجولة الـ18 في الرابع من الشهر الجاري.

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