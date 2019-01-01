مسؤول أهلاوي : النادي يتعرض للهجوم منذ التأسيس والمبادئ تنتصر في النهاية

الهدف من تلك الحملات هو النيل من النادي وإيقاف انتصاراته التي اعتاد عليها خلال مسيرته

فيسبوك تويتر ماجد جزر

شدد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي المصري، أن النادي يتعرض للهجوم منذ تأسيسه في عام 1907، لكنه ما زال قادرًا على الرد على مهاجميه.

مرجان، قال في تصريحاته للبرنامج الإذاعي "ساعة مع شوبير"، أن الحملات ضد الأهلي لا تهدأ منذ التأسيس، بهدف النيل منه وإيقاف انتصاراته.

وأكد المسؤول الأهلاوي أن مبادئ النادي انتصرت على كل مهاجميه، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي برئاسة محمود الخطيب لا يدخر جهدًا من أجل الرقى بالقلعة الحمراء. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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محمد مرجان كشف أن الهدف من تلك الحملات هو النيل من النادي وإيقاف انتصاراته التي اعتاد عليها خلال مسيرته.

“التحدي شعور رائع، شعور بالقوة ومذاق الانتصار لا يضاهيه مذاق".👏

يومكم جميل كـ"تتويج" صلاح ملكًا على عرش أفريقيا😍@MoSalah pic.twitter.com/fHcLeXB3Wo — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 9, 2019

وأنهى مرجان : مبادئ الأهلي انتصرت على كل مهاجميه مشيرًا إلى أن المجلس الحالي برئاسة محمود الخطيب لا يدخر جهدًا من أجل الرقي بالقلعة الحمراء.

يُذكر أن إدارة الأهلي أعلنت في بيان رسمي مساء أمس الثلاثاء عن تقدمها ببلاغ ضد رئيس الزمالك بسبب تجاوزاته الأخيرة ضد النادي.