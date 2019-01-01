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تصفيات كأس أمم افريقيا

محمد فضل يكشف عن موعد طرح آلية بيع تذاكر كأس أمم أفريقيا

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Goal
نظام الحجز الإلكتروني لبيع التذاكر سيتم الكشف عنه
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشف محمد فضل مدير كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر الصيف المقبل عن الآلية التي ستُباع بها تذاكر البطولة القارية الصيف المقبلة.

وأوضح فضل في تصريحات تلفزيونية بأن نظام بيع التذاكر سيتم الكشف عنه في شهر أبريل المقبل، والذي سيكون بشكل إلكتروني.

وصرح فضل عبر قناة أون سبورت: "نظام الحجز الإلكتروني لبيع التذاكر سيتم الكشف عنه في الأول من أبريل المقبل".

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فضل أوضح أن عملية طرح التذاكر لـ52 مباراة ستتم وفقًا لأنظمة مختلفة ستتحدد عقب إجراء قرعة البطولة، وسيتم الإعلان عنها يوم 20 أبريل".

وأضاف فضل : "نريد خلق كوادر مثلما حصلت على الفرصة لنثبت أننا على قدر المسؤولية، فمن أهداف البطولة خلق كوادر جديدة ومنح الأمل للشعب المصري".

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ووجه لاعب النادي الأهلي السابق رسالة واضحة قائلاً : "أتمنى أن نجد المساندة من جميع الفنادق، فاستضافة البطولة مشروع قومي، وأتمنى أن تصل هذه الرسالة للجميع، لأنها لم تصل للبعض".

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