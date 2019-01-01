محمد فضل يكشف عن موعد طرح آلية بيع تذاكر كأس أمم أفريقيا

نظام الحجز الإلكتروني لبيع التذاكر سيتم الكشف عنه

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف محمد فضل مدير كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر الصيف المقبل عن الآلية التي ستُباع بها تذاكر البطولة القارية الصيف المقبلة.

وأوضح فضل في تصريحات تلفزيونية بأن نظام بيع التذاكر سيتم الكشف عنه في شهر أبريل المقبل، والذي سيكون بشكل إلكتروني.

وصرح فضل عبر قناة أون سبورت: "نظام الحجز الإلكتروني لبيع التذاكر سيتم الكشف عنه في الأول من أبريل المقبل".

فضل أوضح أن عملية طرح التذاكر لـ52 مباراة ستتم وفقًا لأنظمة مختلفة ستتحدد عقب إجراء قرعة البطولة، وسيتم الإعلان عنها يوم 20 أبريل".

"جيسوس رفض التعاقد مع جوميز لاعب أتالانتا ثم ذهب إلى فهد المفرج بعدها بيومين ليخبره أنه يريد تواجد اللاعب وأنه نسي اسمه.. طلب التعاقد مع اللاعب ليوناردو دي سوزا لاعب الوحدة الإماراتي والأهلي السابق" - محمد بن فيصل🎙️ pic.twitter.com/Mk28QwGskw — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 13, 2019

وأضاف فضل : "نريد خلق كوادر مثلما حصلت على الفرصة لنثبت أننا على قدر المسؤولية، فمن أهداف البطولة خلق كوادر جديدة ومنح الأمل للشعب المصري".

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ووجه لاعب النادي الأهلي السابق رسالة واضحة قائلاً : "أتمنى أن نجد المساندة من جميع الفنادق، فاستضافة البطولة مشروع قومي، وأتمنى أن تصل هذه الرسالة للجميع، لأنها لم تصل للبعض".