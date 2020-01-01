غياب قائد مازيمبي عن مواجهة الزمالك

الزمالك يسعى لحسم التأهل إلى الدور المقبل من دوري أبطال إفريقيا

يغيب تريسور مبوتو قائد فريق مازيمبي الكونغولي عن لقاء فريقه أمام الزمالك ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الزمالك نظيره مازيمبي، الجمعة، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على ستاد "السلام".

الزمالك يحتاج إلى الفوز في هذه المباراة من أجل حسم التأهل إلى الدور المقبل من البطولة، بعد أن حسمها الأول في اللقاء السابق.

ووفقًا لما أكده فريدريك كيتنجي المتحدث الرسمي باسم مازيمبي الكونغولي أن مبوتو يعاني من مشكلة صحية تسببت في استبعاده من القائمة.

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ويصل مازيمبي إلى القاهرة غدًا الثلاثاء استعدادًا لمواجهة الزمالك، حيث ضمن الفريق الضيف الصعود بعد الوصول إلى النقطة العاشرة.

وحصد الزمالك 7 نقاط حتى الأن من تحقيق الفوز على كلًا من زيسكو في القاهرة وبريميرو دي أوجوستو والتعادل مع الأول في زامبيا والهزيمة من مازيمبي في الكونغو.