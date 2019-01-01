محمد عواد : الإسماعيلي رفض عرضًا لبيعي مقابل 3.5 مليون دولار

الحارس العائد من تجربة مع الوحدة السعودي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف محمد عواد حارس مرمى نادي الإسماعيلي عن تلقي إدارة نادية عرضًا مغريًا من أجل بيع عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عواد قال في تصريحاته تلفزيونية لبرنامج "الماتش" : "تلقيت عرض خارجي وعرض محلي، وأيضًا هناك عرض قيمته 3 مليون ونصف دولار ولكن ليس من الأهلي أو الزمالك".

وأكد الحارس العائد من تجربة مع الوحدة السعودي أن إدارة ناديه رفضت رحيله عن صفوف الفريق في انتقالات الصيف المقبلة.

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الحارس المميز أضاف : "الإسماعيلي كان من الممكن أن يستفيد ماديًا من العروض التي تم عرضها على مجلس الإدارة ولكنهم قرروا استمراري".

وبالتحول للحديث عن استبعاده من قائمة المنتخب المصري بقرار من أحمد ناجي مدرب الحراس قال : "بالتأكيد حزين من التعامل الذي تعرضت له، علاقتي بأحمد ناجي انتهت تماماً وأغلقت هذا الموضوع".

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وأنهى عواد تصريحاته حول سبب غضبه من الجهاز الفني قائلاً : "كنت أرغب في توجيه رسالة معينة للجماهير وأعتقد إنها وصلت بالفعل، ولم أسافر موسم خارج البلاد من أجل استبعادي من القائمة الأولية لمنتخب مصر".