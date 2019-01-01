رسميًا - الوحدة السعودي يعلن خلافة خوان براون لميدو

ميدو رحل بسبب مشجع!

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الوحدة السعودي، إتمام اتفاقه رسميًا مع الأرجنتيني خوان براون؛ المدير الفني السابق للهلال، لتولي المسؤولية الفنية للفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

الوحدة أعلن صباح اليوم الثلاثاء، إقالة المصري أحمد حسام "ميدو"؛ المدير الفني للفريق، إثر قيامه بسب مع أحد جمهور النادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رغم تأكيدات المدرب أنه حساب تم اختراقه.

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وأوضح النادي الذي يترأسه حاتم خيمي أن الأرجنتيني سيصل إلى المملكة خلال اليومين المقبلين، لإنهاء التعاقد رسميًا والبدء في الإشراف الفني على الفريق.

أتمت إدارة النادي اتفاقها مع الأرجنتيني خوان براون لتدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي حيث سيصل خلال اليومين المقبلين لإنهاء التعاقد الرسمي والبدء في الإشراف الفني على الفريق يذكر أن خوان براون قد قاد فريق الهلال لتحقيق بطولة الدوري العام الماضي .#الوحدة pic.twitter.com/xFdwdjak4Y — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) ١٩ مارس ٢٠١٩

صاحب الـ41 عامًا كان قد تولى المسؤولية الفنية للهلال في أواخر الموسم الماضي، خلال تسع مباريات، حقق الفوز في ثلاث منها، وتعادل في اثنتين وخسر أربعة لقاءات، وقاده في النهاية للتتويج بطلًا للدوري المحلي.

يذكر أن ميدو كان قد قاد الوحدة في 13 مباراة، فاز في ست منها وتعادل في ثلاثة لقاءات وخسر أربعة آخرين.