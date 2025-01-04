فيديو | بينهم نجم المنتخب السعودي السابق .. ولي عهد الكويت يكرّم أساطير الخليج في نهائي عمان والبحرين

نجم الأخضر السابق يحصل على التكريم في النهائي الخليجي

حرص الشيخ صباح خالد الحمد، ولي عهد دولة الكويت، على تكريم أساطير الكرة الخليجية، قبل انطلاق نهائي خليجي 26، الذي يجمع بين عمان والبحرين.

ويتبارز المنتخبين العماني والبحريني على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت، من أجل تحديد بطل كأس الخليج "خليجي 26".

وتواجد الشيخ صباح الأحمد في الاستاد لمتابعة النهائي، حيث قام بتكريم مجموعة من أساطير الكرة الخليجية، مثل إسماعيل مطر نجم الإمارات، وطلال اليوسف أسطورة البحرين، وحسين سعيد من العراق، وأيضًا الحارس علي الحبسي أسطورة عمان.

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وتم تكريم الأسطورة محمد عبد الجواد، نجم المنتخب السعودي السابق، والذي جاء بدلًا من الأسطورة ماجد عبد الله، الذي اعتذر عن التكريم.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم بترشيح ماجد عبد الله، قبل أن يعتذر عن التواجد للتكريم، ليتم اختيار عبد الجواد الذي حضر وقام بمصافحة الشيخ صباح خالد الحمد.