محمد صلاح يُنافس نجوم الدوري السعودي ومهاجم النصر السابق على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا

كاف أعلن عن قائمة المرشحين الـ30 للجائزة

أعلن الاتحاد الإفريقي اليوم الأربعاء عن قوائم المرشحين لجوائزه المختلفة الخاصة بعام 2023 وأبرزها أفضل لاعب في القارة.

وكما متوقع، حجز محمد صلاح مقعده في القائمة المكونة من 30 مرشحًا، وقد ضمت معه نجوم دوري روشن السعودي، رياض محرز وساديو ماني وسيكو فوفانا وياسين بونو.

وضمت القائمة كذلك رباعي الأهلي المصري، محمد عبد المنعم ومحمود كهربا وبيرسي تاو ومحمد الشناوي، بجانب نجوم منتخب المغرب سفيان أمرابط ويوسف النصيري وعز الدين أوناي ويحيى جبران وحكيم زياش وأشرف حكيمي، بجانب التونسي محمد علي بن رمضان.

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القائمة تواجد بها كذلك محمد الشناوي حامي عرين الأهلي المصري وأندريه أونانا لاعب مانشستر يونايتد ويوسف المطيع نجم الوداد ومنتخب المغرب.

وحجز فيكتور أوسيمين نجم نابولي مكانًا لنفسه في القائمة، وتواجد كذلك مهاجم النصر السابق فينسنت أبو بكر.

وأعلن "كاف" اليوم إقامة حفل جوائزه في مدينة مراكش المغربية يوم 11 ديسمبر القادم.