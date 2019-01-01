محمد صلاح يكشف سر احتفاله بهدفه أمام تشيلسي

النجم المصري محمد صلاح أثار التساؤلات باحتفاله بهدفه ضد تشيلسي

فيسبوك تويتر محمد عماد

فسر محمد صلاح نجم فريق ليفربول سر احتفاله بهدفه الرائع في شباك فريقه القديم تشيلسي، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب أنفيلد في إطار مباريات الأسبوع الرابع والثلاثين من البريميرليج والتي انتهت بانتصار الريدز بثنائية دون رد.

وقال صلاح في تصريحاته بعد المباراة لشبكة سكاي سبورتس: "أنا أمارس اليوجا، ولقد جاءت الفكرة لي للاحتفال بالهدف على طريقة اليوجا".

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وعن هدفه في شباك البلوز قال النجم المصري: "لم أفكر، شعرت بأنني يجب علي أن أسدد بقوة، وأنا محظوظ بدخول الكرة للشباك بهذه الطريقة".

وعن المنافسة على لقب الهداف هذا الموسم قال اللاعب البالغ من العُمر 26 عامًا: "المنافس أصبح يعرف طريقة لعبي ويحاصرني بمدافعين أو ثلاثة، ماني وفيرمينو قدما موسمًا رائعًا، كون أن مراقبتي تمنح لهما بعض الحرية، أنا سعيد بما يقدماه والأهم هو إحراز لاعبي الفريق للأهداف والتركيز على الأهداف الجماعية".

كما أضاف لاعب روما وفيورنتينا السابق: "سعيد بعودتي لصدارة الهدافين بالشراكة مع أجويرو، ولكن الأهم لي الآن هو الفوز بالبريميرليج، فأنا أتجاهل كل شيء من أجل الفوز بالدوري".

يذكر أن رصيد أهداف صلاح وأجويرو حتى الآن في البريميرليج هو تسعة عشر هدفًا.